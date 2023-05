Omesso versamento contributi Inps | stop alle maxi-sanzioni Cosa cambia

(Di mercoledì 31 maggio 2023)to con il Decreto lavoro in caso di? Tra le novità introdotte dal Decreto Lavoro (D.L. 4 maggio 2023 numero 48) figura la modifica del meccanismo sanzionatorio previsto nei confronti dei datori di lavoro che non versano all’le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori.Una delle attività dell’, ricordiamolo, è l’erogazione di prestazioni economiche a fronte di eventi che impediscono al dipendente di rendere la prestazione lavorativa e, di conseguenza, percepire la retribuzione. Si pensi, ad esempio, a pensioni, indennità di malattia, maternità e congedo parentale.Le prestazionisono finanziate grazie ai ...

Le nuove sanzioni ridotte per l'delle ritenute previdenziali ridotte, previste dal decreto lavoro , hanno effetto retroattivo . Il DL n.48/2023 ha introdotto le nuova misura della sanzione che può variare da un ...Nel caso in cui l'avviso di accertamento riguardi l'di imposte dirette, come appunto l'Irpef e le relative addizionali, è denominato " avviso di accertamento esecutivo ". Perché si ...L'INPS adegua le sanzioni perdelle ritenute previdenziali in recepimento delle novità del Decreto Lavoro (dl 48/2023) , che riduce le sanzioni ed allunga i termini di notifica della violazione per somme ...

La nuova sanzione ridotta per l'omesso versamento delle ritenute ... Informazione Fiscale

PORDENONE - Piove sul bagnato visto che quando le rogne iniziano non c'è mai limite al peggio. E così il Pordenone calcio deve affrontare un'altra questione che - ironia ...730/2023 a debito non pagato: cosa succede se in seguito alla presentazione del modello risulta un debito nei confronti del Fisco La casistica possibile.