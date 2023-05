Oltre le nuvole | concerto solidale a Bologna pro alluvionati | il cast

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Aildi beneficenzaleper raccogliere fondi per le popolazioni, sul palco tanti big della musica italiana, ile i biglietti Ci saranno anche Willie Peyote, Giusy Ferreri, Ex-Otago, Extraliscio, Inoki, gIANMARIA, Olly, Murubutu, Paolo Benvegnù, Federico Aicardi, Valeria Mancini, Federico Poggipollini, Disco Club Paradiso, DrefGold e Omar Pedrini tra gli artisti – la line-up definitiva verrà svelata domani 31 maggio – che giovedì pomeriggio 8 giugno 2023 dalle 16.30, si alterneranno sul palco delle ex Caserme Rosse, in via di Corticella 147/2, a, in un grandedi beneficenza. L’evento, intitolatole, nasce come un aiuto concreto e tempestivo per ...

Giovedì 8 giugno il palco allestito al Sequoie Music Park - Parco delle ex Caserme Rosse a Bologna ( via di Corticella 147/2) ospita "le" un concerto a cui partecipano molti nomi ...... oggi, dopo il Covid Cosa è cambiato anche nelle famiglie,che nei rapporti tra i ragazzi e ... il padre sarebbe cascato dallequando ha saputo che il figlio aveva 6 note. Significa non ...Titolo dell'iniziativa: 'le', sul palco 25 straordinari artisti, in un evento che vuole fare la differenza e dare speranza a chi ne ha più bisogno per una serata di beneficenza. I nomi ...

Oltre le nuvole, 8 giugno a Bologna concerto solidale per l'alluvione in Romagna: ecco gli ospiti il Resto del Carlino

Proseguono le adesioni per partecipare a Oltre le nuvole, il concertone di beneficienza organizzato per l'8 giugno a Bologna in favore dell'Emilia Romagna ..."La musica c’è. C’è sempre". La musica può permettere di tornare a guardare "oltre le nuvole". Lo recita l’iniziativa che sta prendendo vita per aiutare gli emiliano-romagnoli feriti dall’alluvione. U ...