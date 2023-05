Oli minerali usati | raccolta al 100% e rigenerazione oltre il 98%

Economia circolare, Conou: in Italia recuperato il 98% degliusati Nel 2022 il Consorzio nazionale degliusati (Conou) ha raccolto 181 mila tonnellate di olio lubrificante usato. Del.Sono i dati del Rapporto di Sostenibilità del consorzio, presentati oggi a Roma, che confermano come la filiera degliusati rappresenti un'eccellenza dell'economia circolare non solo in ...Cianfani: 'L'esperienza pluridecennale di gestione degliusati ci vede primeggiare a livello internazionale, in Italia dobbiamo esserne più consapevoli ed anche rivendicalo' ha detto Stefano Cianfani, Presidente Nazionale Legambiente, a margine ...

Nel 2022 il Consorzio Nazionale Oli Usati (CONOU) ha raccolto la totalità degli oli lubrificanti usati pari a 181mila tonnellate e il 98% è stato rigenerato