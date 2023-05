NXT 30 05 2023 It’s Tiffy Time!

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di NXT, siamo reduci da NXT Battleground, che ci ha regalato delle conferme come Wes Lee, i Gallus e soprattutto Carmelo Hayes, ma ci ha anche regalato una nuova NXT Women’s Champion ovvero Tiffany Stratton. La puntata invece mette in scena quello che con tutta probabilità sarà l’atto conclusivo della rivalità fra Gigi Dolin e Jacy Jayne, ovvero il Weaponized Steel Cage Match. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. Weaponized Steel Cage Match: Gigi Dolin vs Jacy Jayne (4 / 5) Gran bel match d’apertura per NXT, con le due ex-amiche che rispettano appieno la stipulazione e quasi ogni loro attacco è accompagnato da un oggetto. A dirla tutta, sia Gigi che Jacy utilizzano molto anche la gabbia per infierire sull’avversaria. Dopo una battaglia molto intensa, le due si trovano sull’angolo e Jacy è ...