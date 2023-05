Nuvole e rovesci | permane l’instabilità sulla Lombardia

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tra giovedì e venerdì temporaneo rinforzo dell’alta pressione in quota, a cui però seguirà probabilmente un nuovo aumento delatmosferica nel corso del fine settimana. Vediamo le previsioni per le prossime ore insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 31 maggio 2023 Tempo Previsto: In mattinata cielo nuvoloso su Prealpi e pianura occidentale con piogge sparse in graduale esaurimento; parzialmente nuvoloso altrove. Nel pomeriggio e in serata cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso in pianura, maggiori annuvolamenti sui rilievi consparsi in locale sconfinamentofascia pedemontana nel tardo pomeriggio. Temperature: Minime stazionarie (15/18°C), massime stazionarie (25/28°C). Venti: In pianura venti deboli o moderati da est, in quota venti deboli orientali. Giovedì 1 giugno 2023 Tempo ...