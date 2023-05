(Di mercoledì 31 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) –, nel 2020, ha iniziato un viaggio per la promozione delin Italia lavorando fianco a fianco con ENIT, l’Agenzia Nazionale del, e creando due Special Edition dal nome “Ti amo Italia”, ricordando a tutti che per cogliere il buono della vita non serve cercare lontano, ma basta guardarsi attorno, proprio dove si vive.ha così sostituito la sua iconica etichetta con alcune foto degli scorci più belli d’Italia, andando a coprire tutte le regioni: dai borghi alle montagne, dalle isole alle città, dalle acque cristalline ai paesaggi colorati.Dopo aver incentivato undi “casa” e consapevole, la crema spalmabile più famosa al mondo ha deciso di mettere in luce una delle altre eccellenze che contraddistinguono il Bel Paese: il...

Valorizzare la ricchezza e la varietà regionale dei pani italiani che conhanno in comune la semplicità, la cura e la passione, è l'anima delPane e: un racconto che vede ...Il"Tribù" prevede alcuni incontri presso uno spazio multifunzionale che offre servizi ... Hanno conosciuto Sky, labrador femmina di cinque anni, e, labrador beige femmina di sette anni.Il'Tribù' prevede alcuni incontri presso uno spazio multifunzionale che offre servizi ... Hanno conosciuto Sky , labrador femmina di cinque anni, e, labrador beige femmina di sette ...

Nutella, un progetto per promuovere il turismo gastronomico italiano La Sicilia

ROMA (ITALPRESS) - Nutella, nel 2020, ha iniziato un viaggio per la promozione del turismo in Italia lavorando fianco a fianco con ENIT, l'Agenzia Nazionale del ...In collaborazione con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cuneo), Ferrero ha lanciato un nuovo progetto per valorizzare, in abbinamento con la crema spalmabile Nutella, i pani tradizion ...