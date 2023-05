Nuovo allenatore Napoli | De Laurentiis prepara l’assalto decisivo | “È lui il favorito”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 31 maggio 2023)– Chi allenerà ila partire dalla prossima stagione? Non si chiedono altro i tifosi dopo l’addio di Luciano Spalletti, che si prenderà un anno sabatico prima di ritornare in corsa. La notizia circolava già da giorni, ma adesso è arrivata la conferma sia di Aurelio Deche dello stesso tecnico toscano. Il patron azzurro, dunque, ha già imbastito il casting per capire quale può essere il futuro tecnico azzurro. Italiano in pole, altri quattro nomi in ballo A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che a proposito del toto-allenatori in casaha scritto: Il produttore cinematografico pensava già a Vincenzo Italiano nel 2021, prima di prendere Spalletti. Ma per verificare questa pista, per rispetto ai ...