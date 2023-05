Nuove proteste dei serbi in Kosovo Gli Usa | “Pristina non alimenti la tensione” Poi espellono il Paese da un’esercitazione Nato

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Lainteretnica inresta alta, dopo una notte trascorsa tranquilla e senza eccessi da mercoledì mattina alcune migliaia di manifestantisono tornati a radunarsi davanti alla sede del municipio a Zvecan, uno dei quattro maggiori Comuni del nord a maggioranza serba, ribadendo le richieste alla dirigenza di: ritiro delle unità di polizia dal nord dela maggioranza serba e rinuncia dei nuovi sindaci di etnia albanese a insediarsi nelle sedi municipali dei Comunidel nord. Tali sindaci sono ritenuti illegittimi essendo stati eletti in una consultazione che, per il boicottaggio dei, ha fatto registrare una affluenza di appena il 3%. E non si accetta che sindaci rappresentanti il 2% degli abitanti albanesi vadano a governare ...

... altri due Comuni a maggioranza serba, dove si prevedonomanifestazioni di protesta da parte ... Ledi questi giorni non riguardano la municipalità del settore nord (serbo) di Kosovska ...nel nord del Kosovo, dove esponenti della comunità serba - maggioritaria in quell'area - hanno inscenato dimostrazioni a Zvecan, Leposavic e Zubin Potok per chiedere il ritiro delle ...nel nord del Kosovo, dove esponenti della comunità serba - maggioritaria in quell'area - hanno inscenato dimostrazioni a Zvecan, Leposavic e Zubin Potok per chiedere il ritiro delle ...

Kosovo, nuove proteste nel Nord: ultime news oggi 31 maggio 2023 Adnkronos

La tensione interetnica in Kosovo resta alta, dopo una notte trascorsa tranquilla e senza eccessi da mercoledì mattina alcune migliaia di manifestanti serbi sono tornati a radunarsi davanti alla sede ...Sono 30, tra cui 11 italiani, i militari della Kfor feriti in Kosovo ieri durante una manifestazione di protesta a Zvecan, nel nord del in Kosovo. “Tutti hanno riportato ferite multiple, comprese frat ...