Nunzia De Girolamo aggredita in auto a Roma | “Un ragazzo è impazzito | ero bloccata dalla paura” | VIDEO

Leggi su tpi

(Di mercoledì 31 maggio 2023) “Sono stati attimi di, mi sono completamente paralizzata e ho sperato che quelnon aprisse la portiera della mia. Sarebbe potuta finire male per la straordinaria follia di un uomo”. È unaDeancora incredula, quella che commenta l’aggressione subita innella centralissima via Mazzini a. “Capita a tutti di avere un lievissimo sinistro, – prosegue la conduttrice televisiva – soprattutto in una città così affollata e trafficata come. Un piccolo graffio si è trasformato in un casino assurdo. Una aggressione fuori dal normale, con calci violenti contro la mia portiera e la conseguente rottura di uno specchietto della mia. Voglio ringraziare i passanti e gli altri ...