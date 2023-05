(Di mercoledì 31 maggio 2023) (Adnkronos) – Ildella Corea del Nord di lanciare unda ricognizione militare (‘’) è. Lo ha riferito l’Agenzia di stampa centrale coreana (Kcna) gestita dallo stato, aggiungendo cheha pianificato di effettuare un secondoil prima possibile. “Ilrazzo veicolo satellitare, Chollima-1, si è schiantato in mare, poiché ha perso la propulsione a causa di un avvio anomalo del motore”, ha precisato la Kcna, aggiungendo che “l’affidabilità e la stabilità delsistema motore erano basse e il carburante utilizzato instabile, cosa che ha portato al fallimento della missione”. Il Joint Chiefs of Staff della Corea del Sud ha dichiarato che ilè ...

Ieriaveva annunciato per giugno il lancio del suo primo satellite spia militare che ha l'obiettivo di monitorare in tempo reale 'pericolose' attività militari americane e sudcoreane. L'...Ieriaveva annunciato per giugno il lancio del suo primo satellite spia militare che ha l'obiettivo di monitorare in tempo reale "pericolose" attività militari americane e sudcoreane. L'..."Siamo stati molto chiari nell'insistere affinché la Corea del Nord si astenga dal continuare con le sue minacce e chiediamo adi impegnarsi in una diplomazia seria e sostenibile", ha ...

Nordcorea, Pyongyang: "Fallito lancio satellite spia, presto nuovo tentativo" Adnkronos

