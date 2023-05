Nordcorea | Pyongyang | Fallito lancio satellite spia | presto nuovo tentativo

Ieriaveva annunciato per giugno il lancio del suo primo satellite spia militare che ha l'obiettivo di monitorare in tempo reale "pericolose" attività militari americane e sudcoreane. L'..."Siamo stati molto chiari nell'insistere affinché la Corea del Nord si astenga dal continuare con le sue minacce e chiediamo adi impegnarsi in una diplomazia seria e sostenibile", ha ...'Un chiaro passo avanti nello sviluppo della tecnologia e scienza militare spaziale', 17 mag. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ispezionato le strutture militari dove si trova il primo satellite spia del Paese, e ha approvato la fase successiva del progetto, dicendo che è ...

Nordcorea, Pyongyang: "Fallito lancio satellite spia, presto nuovo ... Entilocali-online

(Adnkronos) – Il tentativo della Corea del Nord di lanciare un satellite da ricognizione militare (‘satellite spia’) è fallito. Lo ha riferito l’Agenzia di stampa centrale coreana (Kcna) gestita dallo ...Fallito il lancio del satellite militare spia nordcoreano avvenuto nelle prime ore di questa mattina, è caduto in mare.