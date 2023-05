Non solo i medici | anche gli infermieri scappano | in Svizzera li pagano quasi il doppio

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag – Gliitaliani “” in. E il motivo èuno: gli stipendi. Sempre più bassi quelli italiani, sempre più alti quelli elvetici. Specchio di una Sanità che, oltre a faticare in termini di strutture e mezzi, boccheggia sempre piùsul fronte del personale Gliitaliani fuggono inLa denuncia viene dalla trasmissione televisiva Fuori dal Coro condotta da Mario Giordano. E presenta un quadro inquietante: quello di, quelli italiani, che se la danno letteralmente a gambe verso la Federazione elvetica. Questione di sicurezza, di garanzie e soprattutto di stipendi: troppo bassi quelli nostrani, decisamente più alti i loro. Perché di impoverirsi non ha voglia nessuno. Uno degli ...

Maloro. Si è messa anche in testa di ridisegnare l'intelligence. Intanto Mantovano sta lavorando per modificare la legge 124 del 2007 che regola i compiti delle barbe finte. Una riforma a ......ispirato a scrivere una canzone che avessedue accordi e una melodia che vivesse e fluttuasse tra di loro. " Snowman " parla della benedizione o della maledizione di essere invisibili e...esiste nessuno di considerabile sopra le leggi, perché sennò - scusate - io domani vado a fare ...cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+...

Meteo - Ponte del 2 giugno con molti temporali, non solo diurni. Ecco le zone che si salveranno e quelle che dovranno ... 3bmeteo

Non solo il Genoa per Pohjanpalo. Stando a quanto riportato dal Corriere del Veneto, anche la Salernitana sarebbe interessata al forte.Nelle sue ultime Considerazioni generali, il governatore della Banca d’Italia, guarda ai giovani: «Vanno ascoltati e aiutati» ...