«Non sappiamo spendere i soldi del Pnrr? Non era Toninelli il fesso? Diamoli a lui» | la provocazione che piace all’ex ministro M5s

Leggi su open.online

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ma se il governo non riesce adelperché non darli a Danilo? È la proposta, chissà quanto provocatoria, lanciata dallo zoologo Ferdinando Boero sul suo blog ospitato dal Fatto quotidiano che proprioM5s è piaciuta al punto da condividerla anche sui suoi social, con un like compiaciuto anche di Alessandro Di Battista. Boero mette in piedi una vera e propria rivalutazione dell’exalle Infrastrutture, passo per «», sue parole, per una serie di gaffe e strafalcioni che ne hanno inevitabilmente macchiato la reputazione. Per esempio quando sbagliò parlò del tunnel del Brennero, che in realtà non esiste: «I più non sanno neppure la storia del traforo – scrive Boero – Qualcuno pensa che per colpa ...