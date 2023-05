Nocera | Villa dei Fiori | mille euro per ogni dipendente che avrà un figlio

(Di mercoledì 31 maggio 2023)deiè un centro di riabilitazione d’eccellenza che si trova aInferiore. Oggi, mercoledì 31 maggio 2023, ai dipendenti della struttura è stata data una notizia davvero particolare: “dei– c’è scritto nella comunicazione – ha deciso che a partire da oggicheun nuovoriceverà un assegno di 1.000”.deie l’incentivo alla natalità “Siamo rimasti colpiti – rispondono adei– dai numeri impressionanti emersi agli Stati Generali della Natalità che si sono svolti alcuni giorni fa, in soli otto anni ci sono 1,5 milione di italiani in meno, nei prossimi 40 ...

