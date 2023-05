Noah | «Ai miei tempi i tennisti bevevano e suonavano | oggi chiedono l’asciugamano dopo un ace»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Yannickè stato l’ultimo tennista a vincere uno Slam con una racchetta di legno, una Le Coq Sportif TCO.la sua vittoria al Roland Garros nel 1983, arrivarono la grafite e l’alluminio. Lui,, è una leggenda anche al di là del tennis. E’ stato un simbolo della Francia multirazziale. Un tennista acrobatico, audace, carismatico, atletico, vincente. Poi ha smesso ed è diventato una rockstar. Adesso vive in Camerun, fa il capovillaggio, e ha una fondazione. E’ originalità fatta persona. E ha raccontato in una lunga intervista a La Nacion un po’ di differenze tra il suo mondo, il suo tennis, e quello “esterno”, attuale. “Vado sempre in Africa e ogni quattro o cinque anni ho una crisi sanitaria. Quest’ultima volta ho passato un brutto momento. Mi ci sono voluti diversi giorni per riprendermi” dalla malaria. In Camerun “la ...