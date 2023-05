No Tabacco Day | anche la sigaretta elettronica è dannosa per i polmoni

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il fumo dirappresenta il principale fattore di rischio per il cancro al polmone. Si stima che sia responsabile del’85%-90% dei casi in Italia, come riporta l’AIOM – Associazione Italiana di Oncologia Medica. Non solo, secondo gli ultimi dati riportati dal Ministero della Salute, il fumo è fattore di rischio per altre patologie oncologiche, come tumori alla gola e all’esofago. Il 31 maggio ricorre la Giornata mondiale senzacon l’obiettivo di incoraggiare le persone ad astenersi per almeno ventiquattro ore dal consumo di, invitandole a smettere di fumare in via definitiva. Ne parla il dottor Giuseppe Chiesa, chirurgo toracico di Humanitas Gavazzeni e vicepresidente della Lilt Bergamo Onlus. Il tumore al polmone e il fumo di...

... dei prodotti ariscaldato e della nicotina e abbiamo dimostrato in maniera ...of Harm reduction) in occasione della Conferenza nazionale Coehar all'Università di Catania per il No Tobacco......deve aiutarci a capire se vi sono strumenti (le sigarette elettroniche o i prodotti a...n occasione della Conferenza nazionale Coehar dell'Università di Catania promossa per il No Tobacco...E lo fa a gran voce soprattutto oggi, il World No tobacco. E La soluzione qual è Lo svapo . Il ... che piacciono al consumatore e che quindi vengono facilmente adottati come sostitutivi al...

Ogni anno vengono diagnosticati in Italia circa 42mila nuovi casi di cancro del polmone (1.200 dei quali all'interno del Comprehensive Cancer Center del Gemelli); purtroppo in 8 casi su 10 si tratta d ..."Il fumo è fattore causale primario per la broncopatia cronica, che continua ad essere fra le prime cause di morbilità e mortalità a livello globale. Purtroppo solo una piccola percentuale di pazienti ...