No! Non esiste un’intercettazione tra Bill Gates e Roberto Speranza per usare il polonio sugli italiani

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ancora una volta ci troviamo a fare i conti con una presunta prima pagina del quotidiano La Verità. Avevamo, infatti, già smentito la copertina sulla quale troneggiava il titolo: «2022: 857milamorti per malori improvvisi. I giornali hanno ricevuto l’ordine di tacere». Adesso è il turno di un confuso articolo di denuncia su una chiamata che sarebbe intercorsa trae l’ex ministro della salute. Per chi ha fretta: Sta circolando sui social una presunta prima pagina del quotidiano La Verità Su di essa spicca il titolo: «Intercettazioni: “Io userei ilper finire il lavoro in 6 mesi”.: “Meglio un vaccino letale”» In realtà un numero con ...