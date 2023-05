No | l’OMS non ha riconosciuto «il danno dei vaccini contro il Covid»

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il 30 maggio 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post su Facebook. Secondo quanto riportato nel post, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) avrebbe «ildeiil» e per questo motivo modificato le proprie raccomandazioni in materia. Secondo chi ha condiviso il post, questa decisione è stata presa «perché i consensi iniziano a diminuire…e rompere il legame con le vaccinazioni lo iniziano a comprendere i tanti creduloni». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Come abbiamo già ricostruito a proposito di un caso simile di disinformazione, il 28 marzoha dichiarato in un comunicato ufficiale che il proprio Gruppo consultivo ...