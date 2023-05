“No alla maternità surrogata” | Rosa Maria Di Giorgi prende le distanze dal Pd

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 31 maggio 2023) “Ho firmato l’appello promosso drete No Gpa (ossia contro la, il cosiddetto utero in affitto, provvedimento passato in commissione, come riporta in un altro articolo Firenze Post, ndr), perché credo nella relazione irripetibile fra madre e bambino durante la gravidanza, e perché ritengo che si affronti il tema con troppa leggerezza da parte del centro sinistra, come se fosse qualcosa di poco importante da affidarepersonale valutazione”, lo dichiara l’onorevoleDi, ex vicepresidente del Senato