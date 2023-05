Nessun contatto | pronto un altro addio alla Juve

L'ultimocon la famiglia che Giulia era solita sentire ogni giorno, è stato sabato scorso. ...segnale dai conti bancari o dal cellulare. approfondimento Giulia Tramontano scomparsa a ...Questa volta sarà diverso, hanno promesso:punto di parola, nessuna lista di oratori e ... 'Sono in stretto e costantecon le autorità turche, per garantire che la Svezia diventi un ...In un'intervista nel 2018, Pahlavi ha dichiarato: "Sono inbilaterale con l'esercito [del ...Democratico del Kurdistan iraniano e i curdi che vivono nel Kurdistan iraniano non siamo in...

Roma-Siviglia, Mourinho: "Futuro Nessun contatto con altri club. Dybala ha 20-30 minuti" Sky Sport

Stasera Roma in finale a Budapest per la seconda coppa in due anni: il tecnico portoghese e gli spagnoli non perdono ...Giornata storica per la Roma: c’è la finale contro il Siviglia Il tempo passa, ma il tecnico non vuol dire se il domani romanista sarà con o senza di lui: “Non è come nel 2010 con l’Inter: allora avev ...