Nelle carceri salute mentale è sinonimo di sicurezza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Nel 2010 erano oltre 1.500 i detenuti sottoposti a misura dinei sei Ospedali Psichiatrici Giudiziari – Opg (Barcellona Pozzo di Gotto, Aversa, Napoli, Montelupo Fiorentino, Reggio Emilia e Castiglione delle Stiviere), in sostituzione dei Manicomi Giudiziari di fine ‘800 e così rinominati dalla Riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975 (l. 354/1975). Dopo alterne vicende non indenni da polemiche e ritardi, a partite dal D.lgs. 230 del 22 giugno 1999, la legge 81 del 2014 ha disposto, secondo alcuni in maniera imprecisa e contraddittoria, la chiusura al 31 dicembre 2015 degli Opg, di fatto avvenuta in via definitiva nell’aprile 2017 e l’istituzione delle REMS (Residenza per l’Esecuzione delle Misure di) caratterizzate dall’esclusiva gestone sanitaria e con ciò riabilitativa dei soggetti di cui è stata riconosciuta la ...