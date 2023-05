Nella lotta al fumo serve un cambio di strategia Scrive Roccatti

Leggi su formiche

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Oggi, 31 maggio, il mondo celebra il World No Tobacco Day, istituito ben 36 anni fa. Si tratta di un’occasione in cui tradizionalmente si fa il punto della situazione sulla diffusione del tabagismo nel mondo e si richiama l’opinione pubblica sugli effetti negativi che esso comporta per la salute. È solo la più celebre delle innumerevoli iniziative che si sono susseguite nei decenni all’insegna dellaal. Infatti, secondo l’Oms, le sigarette rappresentano la più grande minaccia per la salute nonché la prima causa di morte evitabile al mondo. Basti pensare che ogni anno muoiono a causa dei danni dapiù di 8 milioni di persone in tutto il mondo, mentre nell’Unione europea i decessi sono ben 700 mila. In Italia la situazione non è migliore: nel nostro Paese i decessi sono oltre 90 mila all’anno e oltre 10 milioni (quasi un ...