Nel Cosentino si cerca una donna dispersa durante il rafting

Le squadre fluviali dei Vigili del Fuoco sono impegnati nelle acque del fiume Lao a Laino Borgo,dopo la scomparsa di una donna dispersa dopo un'escursione con un gommone da rafting. La giovane, al momento in cui si è ribaltato il gommone, si trovava con altri coetanei che sono ...Da quasi due giorni di Denise non c'è più traccia. Le ricerche sono riprese all'alba, i Vigili del Fuoco stanno passando palmo a palmo il fiume Lao,, anche con l'aiuto di droni. E' stato trovato il caschetto protettivo che la diciottenne indossava durante la gita sul gommone insieme alla sua scolaresca proveniente dal Reggino . ...AGI - Sono riprese le ricerche di Denise Galatà , la studentessa di 17 anni dispersa ierifiume Lao ,, durante un'escursione su un gommone che si è ribaltato. Le ricerche, sospese a tarda ora, sono di nuovo in corso da questa mattina. La ragazza si trovava con una scolaresca del Reggino ...

Ragazza dispersa mentre fa rafting nel Cosentino Sky Tg24

Se invece installi solo i cookie strettamente necessari, visualizzerai pubblicità generalista casuale anziché personalizzata, che potrebbe infastidire la tua navigazione perché non sarà possibile ...Da quasi due giorni di Denise non c'è più traccia. Le ricerche sono riprese all'alba, i Vigili del Fuoco stanno passando palmo a palmo il fiume Lao, nel Cosentino, anche con l'aiuto di droni. E' stato ...