... sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare in cui veniva ritenuto figura di primo piano della locale di 'di Rho. A carico del 49enne, già arrestato nel 2010 e condannato per ...Le 49 misure cautelari eseguite dalla Squadra mobile a fine novembre avevano smantellato il progetto di don Gaetano Bandiera e del figlio Cristian di riorganizzare una locale di 'a Rho , a suon di spaccio, estorsioni e intimidazioni, fino a recapitare una testa di maiale davanti alla porta di casa di um ex socio, sospettato di aver fatto rivelazioni agli inquirenti. ...... in quanto ritenuto figura di spicco della locale di 'di Rho. A carico dello stesso sono ... Tra i beni, tre appartamenti un capannone e le relative pertinenze, intestati a ...

'Ndrangheta: sequestrati beni anche b Agenzia ANSA

Il boss Giuseppe Romeo dichiarò guerra ai narcos dopo il sequestro di 300 chili di coca. I dettagli dell’operazione Aspromonte Emiliano ...La Polizia ha sequestrato, su richiesta congiunta del procuratore della Repubblica e del questore di Milano, tre appartamenti e un capannone a Lainate (Milano) intestati a un prestanome ma riconducibi ...