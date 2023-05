(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tredici passeggeri israeliani, otto italiani, nessun nucleo familiare a bordo, a parte lo skipper e la compagna di origini russe, un compleanno da festeggiare. Sono ancora molti i punti da chiarire nella gita finita in tragedia sultra 007, tra cui alcuni appartenenti al Mossad, il servizio di sicurezza. La barca era di proprietà di Claudio Carminati, 53 enne della provincia di Varese, che ora è ufficialmente indagato pere omicidio colposi. I sopravvissuti rientrati immediatamente a casa La Goduria, sulla via del rientro da un pranzo sulle isole Borromeo, è naufragata a causa di una tempesta di pioggia, grandine e vento, che l'ha fatta prima capovolgere e poi affondare a Lisanza (Varese), provocando la morte di quattro persone: gli 007 italiani Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, l'ex ...

... indagato per omicidio ecolposi, sia affondata durante una tromba d'aria. Gli 007 ...sulla dinamica dei fatti mentre potrebbero decidere di non rispondere in maniera esaustiva a domande......iscritto La barca affondata l'altro giorno durante una navigataLago Maggiore a causa di un'improvvisa ondata di maltempo: la vittime sono state quattro nel registro degli indagati per...L'affondamento del Locusta Il più notoavvenutolago Maggiore risale al 1896 quando la torpediniera costiera di quarta classe' (lunga 19,20 metri, capace di una velocità di 17 nodi e ...

Naufragio sul lago Maggiore, prima della festa in barca un summit tra gli 007 di Italia e Israele IL GIORNO

Leggi su Sky TG24 l'articolo Naufragio sul Lago Maggiore, proseguono le indagini: in patria salma dello 007 israeliano ..."Siamo stati sorpresi da una tempesta mentre stavamo rientrando", hanno raccontato i sopravvissuti. 007 israeliani ripartiti di fretta, non hanno potuto essere riascoltati ...