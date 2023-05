Napoli-Zielinski | la cifra proposta dal club al centrocampista

Calciomercato- Il centrocampista 21enne serbo - tedesco dell' Udinese Lazar Samardzic è ritenuto la copia di Piotre piace al, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport . Mercato, piace Samardzic dell'Udinese Ilsettimane fa si è presentato all' Udinese per capire se ...(Photo by Marco BERTORELLO / AFP) Il Corriere dello Sport si sofferma sul futuro die Lozano nel. Entrambi hanno il contratto che scade tra tredici mesi, a giugno 2024. Potrebbero ...e Lozano, cosa fa ilPossono restare, ma andrebbero rinnovati, oppure possono essere ceduti adesso per non rischiare di vederli partire a parametro zero tra un anno. Tutte le news ...

Zielinski pronto a ridursi un po' l'ingaggio per restare a Napoli (CorSport) - ilNapolista IlNapolista

Salvatore Bagni anticipa le possibili mosse del Napoli in vista dell'estate, con tre giocatori in partenza sicura e dubbi su Osimhen.Raffaele Auriemma, nel corso di un intervento ai microfoni di Tele A, ha parlato del futuro del centrocampista Piotr Zielinski.