Napoli | secco ‘no’ di Marcelino | rifiutata la proposta di Aurelio De Laurentiis

(Di mercoledì 31 maggio 2023)De, in queste ultime settimane, è focalizzato sulla ricerca di un nuovo allenatore. Il presidente partenopeo, dopo l’addio di Luciano Spalletti, ha intenzione di continuare il ciclo iniziato dal mister di Certaldo ingaggiando un tecnico in grado di far competere la squadra ad alti livelli. Secondo quanto rivelato dall’edizione de Il Corriere dello L'articolo

Al contrario sull'Europa centro - settentrionale, e in particolare sulla Gran Bretagna, insiste un anticiclone con tempo insolitamentee caldo: su queste zone invece dovrebbero transitare le ...Piace Luis Enrique , ma non è interessato. Interessa Conceicao : idem. Contattato Marcelino: noall'ipotesi. Alfredo Pedullà , super esperto di mercato di Sportitalia e della Gazzetta dello Sport, prova ad analizzare la surreale situazione del club campione d'Italia che, orfano di ......poco importa una semifinale di Champions raggiunta battendo un Tottenham impresentabile e un... Charles de Katelaere in prestitoannuale. Sono stati spesi quasi 40 milioni per questo pacco..

Napoli, secco 'no' di Marcelino: rifiutata la proposta di Aurelio De ... DailyNews 24

il Napoli avrebbe messo nel mirino Edon Zhegrova, esterno del Lille: “È connazionale di Rrahmani, quindi farebbe ...Lo scouting del Napoli ha individuato in Edon Zhegrova un interessante profilo. A parlarne è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Si tratta di un esterno d’attacco kosovaro classe ’99 in for ...