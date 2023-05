Napoli-Sampdoria | festa scudetto | grande show ma senza il bus scoperto

(Di mercoledì 31 maggio 2023)si giocherà domenica 4 giugno alle ore 18.30. L’ultima partita di questa magica stagione sarà anticipata di mezz’ora. La giornata sarà speciale perché a fine gara, al Diego Armando Maradona, gli eroi azzurri del terzosolleveranno davanti ai propri tifosi la Coppa di Campioni d’Italia. A seguire, alle ore 21:00, lopreparato da De Laurentiis, con tanti ospiti e tanta napoletanità. Nei giorni scorsi più di 300.000 persone hanno provato a comprare un biglietto per lo stadio. Solo 50mila sono riusciti nella mission impossible. Luciano Spallettiamara con l’addio a Spalletti Ladelsembra non finire mai. Era il 4 maggio quando è stato dato l’inizio alle danze. È il momento della ...

Sarà l'arbitro Feliciani di Teramo a dirigere, ultima giornata di Serie A. Assistenti: Liberti - Palermo. IV Uomo: Maggioni. VAR: Marini - Rapuano. E' la prima direzione ufficiale di Feliciani con il. Comments commentsStefano De Martino ed Emma Marrone torneranno insieme in televisione. Domenica 4 giugno dopo la partita con la, ilfesteggerà lo scudetto dallo stadio Diego Armando Maradona , con un evento che verrà trasmesso su Rai 2. A presentare ci sarà proprio l'ex ballerino di Amici, De Martino, insieme ...Non passa giorno che a, sospesi tra l'addio di Spalletti e i festeggiamenti dello scudetto in programma domenica contro la, succeda qualcosa. Per sostituire il tecnico campione d'Italia dimissionario ...

Arbitro Napoli Sampdoria: le designazioni per il match di Serie A Samp News 24

Una giornata di squalifica per Donati del Monza, Zeegelaar e Bjol dell'Udinese, Thorstvedt del Sassuolo, Dominguez del Bologna, Kim del Napoli e Vilhena della Salernitana ...La Ssc Napoli ha annunciato che sono disponibili gli ultimi posti per i diversamente abili in occasione di Napoli-Sampdoria ...