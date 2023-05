Napoli-Sampdoria | arbitra Feliciani

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L'AIA ha reso note le designazionili per l'ultima giornata del campionato di Serie A.saràta da ErmannoAssistenti: Liberti-Palermo IV Uomo: MaggioniVAR: Marini-Rapuano

... premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bologna, Empoli, Hellas Verona, Lazio, Lecce, Monza,hanno, ..., che alle 18.30 al San Paolo prevede la festa per lo scudetto, sarà diretta da Feliciani di Teramo. ., l'arbitro sarà Ermanno Feliciani di Teramo È la prima volta che si incontrano Feliciani ed il. Per lui il privilegio di dirigere la partita che porterà alla consegna della ...

Arbitro Napoli Sampdoria: le designazioni per il match di Serie A Samp News 24

Non terminerà domenica la stagione di Mehdi Leris e Filip Djuricic. Dopo la gara di Napoli infatti, i due calciatori della Sampdoria sono.Una giornata di squalifica per Donati del Monza, Zeegelaar e Bjol dell'Udinese, Thorstvedt del Sassuolo, Dominguez del Bologna, Kim del Napoli e Vilhena della Salernitana ...