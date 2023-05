Napoli | panchina bollente | spunta un altro tecnico spagnolo per De Laurentiis

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Dopo l’annuncio della separazione in casatra Spalletti e Deora i neo campioni d’Italia sarebbero già alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Diversi nomi sono già usciti allo scoperto, ma nelle ultime ore il Corriere dello Sport ha rivelato unprofilo per i campani. Oltre a Luis Enrique, il presidente azzurro sarebbe stato vicino a unin lizza per lapartenopea ma la trattativa non avrebbe portato a nulla di buono. Feliz #CENTENARIGROGUET Hoy es un día feliz para todos los que de un modo u otro nos sentimos miembros de la familia groguet. Un orgullo y un placer formar parte de la historia de esa familia, un club muy especial donde disfruté personal y profesionalmente ...

Il contratto colscade nel 2024: secondo il Corriere dello Sport "Giuntoli come Spalletti, ... Grosso, Italiano sono i nomi che girano da alcuni giorni per la successione sulla...Invece che andare verso una soluzione, il giallo del successore di Luciano Spalletti sulladelsi infittisce. Luis Enrique non è più in pole position per diventare l'allenatore degli azzurri, almeno secondo quanto dichiarato da Aurelio De Laurentiis , mentre nomi nuovi ......per laLuis Enrique e il tecnico spagnolo vuole allenare in Premier League Negli scorsi giorni Aurelio De Laurentiis ha smentito tutte le voci sul possibile approdo di Luis Enrique al...

KISS KISS - Panchina Napoli, nome a sorpresa di De Laurentiis AreaNapoli.it

E' l'argomento del girono, chi ci sarà sulla panchina del Napoli, dopo l'addio ufficializzato sia dall'allenatore toscano che dal pre ...L'allenatore del Porto è tra le opzioni per la sostituzione di Spalletti, ma c'è un ostacolo di natura economica ...