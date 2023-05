Napoli | l’ultimo affare di Giuntoli è stato Gollini | da flop a portiere di grande sicurezza

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Cristianosicuramente il top player degli ultimi anni. Il suo ruolo ècentrale e la vittoria dello Scudetto è arrivata anche grazie alle sue intuizioni. L’ultima è sicuramente quella di Pierluigi, arrivato anel mercato di gennaio per sostituire Salvatore Sirigu. L’exdell’Atalanta, dopo l’esperienza in Inghilterra, non L'articolo