Napoli | arrestato mentre tentava di prendere droga da un’auto

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 31 maggio 2023) segnalata. A finire nei guai per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 29ennedila. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia sono intervenuti in via Pavia aall’angolo con piazza Nazionale poiché un cittadino, tramite l’app YouPol, aveva segnalatoin uso ad una persona ed in cui vi era della. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo avvicinarsi all’auto segnalata per poi aprire la portiera del veicolo e tentare diuno zaino; pertanto gli agenti lo hanno bloccato rinvenendo nello zaino 148 bustine contenenti circa 282 grammi di marijuana, 49 dosi contenenti circa 20 grammi di ...