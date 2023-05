Nacho | l’età non un dettaglio da trascurare per l’Inter | valutazione in corso – CdS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 31 maggio 2023)nelle ultime ore è stato accostato con insistenza al. In realtà, come ribadisce il Corriere dello Sport questa mattina, sono i rappresentati del giocatore che lo stanno proponendo con insistenza. Ecco la situazione del. IN DIFESA –è una pista che pernon va assolutamente esclusa, ma ci sono alcuni dettagli da tenere in considerazione. Il suo contratto con il Real Madrid si concluderà a fine stagione e non ci sono margini per allungarlo. Ha compiuto da poco 33 anni e,, è chiaramente unda non sottovalutare. Per oltre un decennio, però, è stato un rincalzo utilissimo e duttile. Ha tanta esperienza e si tratta di un’occasione. In quanto tale, merita un ragionamento, che non potrà essere ultimato in tempi rapidi. ...