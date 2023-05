(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il patron di Tesla, SpaceX e Twitter vuole rilanciare i progetti del colosso automobilistico nel Dragone, provando a convincere il governo che Starlink non è una minaccia. Pechino ne approfitta per accusare Washington della rottura dei rapporti commerciali

L'azienda dicontinua a sperimentare e migliorare il proprio Falcon 9, ed è possibileciò comporti anche la perdita di uno o più booster. Il 16 febbraio 2021 SpaceX aveva provato a ...AGI - La Cina dichiaragli imprenditori stranieri sono i benvenuti, incluso Elonpotrebbe già essere arrivato nel Paese. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, poco dopo la diffusione delle voci dell'atterraggio a Pechino del jet ...... circa un migliaio di firmatari, tra i quali anche, ma snobbata dai nomi più importanti della nuova industria dell'IA. E fa seguito all'incontroAltman, Hassabis e Amodei hanno avuto nelle ...

Musk, che cosa è andato a fare in Cina WIRED Italia

Il patron di Tesla, SpaceX e Twitter vuole rilanciare i progetti del colosso automobilistico nel Dragone, provando a convincere il governo che Starlink non è una minaccia. Pechino ne approfitta per ac ...TruthGPT potrebbe davvero diventare realtà: Elon Musk potrebbe collaborare con Oracle per realizzare "l'IA della verità".