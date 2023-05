Msd investirà 200 mln di dollari in Italia per produrre farmaci oncologici

"L'annuncio - sottolinea- è in linea con l'obiettivo aziendale di posizionarsi, ogni giorno di più, come partner delle istituzioni, come un'azienda presente sul territorio, che attraverso ...Con questo accordoinvestira' 200 milioni di dollari nei prossimi dieci anni, come parte integrante dell'investimento globale diin ricerca, sviluppo e produzione. L'investimento e' stato ..."L'annuncio - sottolinea- è in linea con l'obiettivo aziendale di posizionarsi, ogni giorno di più, come partner delle istituzioni, come un'azienda presente sul territorio, che attraverso ...

Msd investirà 200 mln di dollari in Italia per produrre farmaci ... Il Dubbio