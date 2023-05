MOVIOLA – Roma-Siviglia | mani di Fernando | per Taylor e Var niente rigore

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Episodio daincon il fallo didiche non viene considerato come punibile con undall’arbitroe dal Var. Situazione spinosa perché il tocco del centrocampista andaluso è netto e il braccio non è poi così attaccato al corpo. Va detto che il movimento è a ritrarlo, ma non abbastanza. Il fischietto inglese vede tutto e non ha dubbi,, il Var non lo richiama e ci sono comunque alcuni dubbi. SportFace.

Alla Puskas Arena, il match valido per la finale di Europa League tra Siviglia e: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live (inviato all'Olimpico) - Alla Puskas Arena, Siviglia esi affrontano nel match valido per la finale di Europa League ...Lachiede il rigore, ma il Var dice no. 22' - La prima ammonizione della gara è per Matic , che commette fallo su Ocampos e regala una punizione agli andalusi. Leggi i commenti News as: ...... si gioca alla Puskas Arena di Budapest: arbitra l'inglese Anthony Taylor , su Calciomercato.com gli episodi da. SIVIGLIA -- ore 21 Arbitro : Anthony Taylor (ENG) Assistenti : Gary ...

Siviglia-Roma, la moviola: la Var toglie un rigore agli spagnoli, mani sospetto di Fernando La Gazzetta dello Sport

Tutti gli episodi sotto la lente d'ingrandimento in occasione della finale di Europa League tra Siviglia e Roma. Taylor è chiamato a dirigere la finale di Europa League tra Siviglia e Roma e il primo ...Episodio da moviola in Roma-Siviglia con il tocco di Gudelj che colpisce la palla con la gamba tesa e altissima ma al contempo anche la testa di Tammy Abraham. Le immagini non chiariscono perfettament ...