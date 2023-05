Mourinho cerca il sesto titolo europeo Da valutare la gestione di Spinazzola e Dybala

(Di mercoledì 31 maggio 2023) “Ora non penso più a cosa potrei vincere, ma alla felicita che posso regalare ai tifosi della Roma”. Parola di Josè, uno che ha già vinto cinque trofei europei eil. Lo stesso che aspira a diventare il primo allenatore a vincere l’Europa League con tre squadre diverse, dopo i trionfi con Porto (2002/03) e Manchester United (2016/17). Quello che l’anno scorso con la Conference League si è imposto come il primo tecnico a vincere i tre trofei Uefa in attività. La sua Roma ora si prepara al test della finale di Budapest contro il Siviglia, la squadra che l’Europa League l’ha vinta più di tutti e che con Mendilibar, dopo le parentesi di Lopetegui e Sampaoli, ha ritrovato quella solidità necessaria per allontanarsi dai bassifondi della classifica ed eliminare Manchester United e Juventus. La Roma si presenta con una ...

Lui ha i capelli bianchi da prima di me, è vero che la storia non gioca ma neanche le buone parole verso gli avversari. Abbiamo battuto grandi squadre e anche stavolta il nostro approccio ...Un bambino con una malformazione al visodi trovare il suo posto nel mondo. Nome di donna, ... ore 21:00 su Rai 1 Finale di Europa League tra la squadra andalusa e quella di. The Good ...El Shaarawyil ripescaggio Di sicuro, per ora, c'è il fatto che nella semifinale del 15 ... Nelle semifinali dell'Europa League la Roma dine ha schierati 7 ( Cristante, Mancini, Bove, ...

LIVE Roma-Siviglia, Finale Europa League 2023 in DIRETTA: Mourinho cerca la magia contro gli 'specialisti' OA Sport

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – “Il nostro avversario viene dalla Champions. Noi abbiamo fatto 14 partite per arrivare qui, senza dubbio lo meritiamo. Vogliamo giocare questa finale, abbiamo lavorat ...Stasera Roma in finale a Budapest per la seconda coppa in due anni: il tecnico portoghese e gli spagnoli non perdono ...