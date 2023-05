Motocross | GP Lettonia MX2 2023 | grande occasione per Andrea Adamo | in palio la leadership del Mondiale

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La notizia dell’infortunio al polso di Jago Geerts ha cambiato notevolmente gli scenari della corsa al titolo in questoMX2 del, con l’Italia che può cominciare a sognare ingià a partire da questo weekend sulla sabbia dura di Kegums indel Gran Premio di, valevole come ottavo round stagionale del massimo circuito internazionale di, stante il forfait del fenomenale belga della Yamaha, ha infatti l’opportunità di prendersi la tabella rossa e passare al comando del campionato. Il giovane siciliano della KTM, attualmente secondo nella generale a -1 dal leader (out quasi sicuramente anche nel GP successivo in Germania), dovrà però guardarsi le spalle e cercare di difendere il suo vantaggio di ...

Motocross, GP Lettonia 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario 2-4 giugno OA Sport

La notizia dell'infortunio al polso di Jago Geerts ha cambiato notevolmente gli scenari della corsa al titolo in questo Mondiale MX2 del 2023, con l'Italia che può cominciare a sognare in grande già a ...L ’ottavo appuntamento del mondiale di motocross 2023 è in programma a Kegums in Lettonia. Per quanto riguarda la MXGP è chiamato al riscatto Jeffrey Herlings dopo la sfortunata Gara 2 in Francia. Il ...