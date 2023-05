Mosca accusa Waghington di incoraggiare i ' terroristi ucraini'

I droni ucraini hanno attaccatoe la regione dimartedì mattina. Secondo il ministero della Difesa russo, l'attacco ha coinvolto otto velivoli senza pilota, cinque dei quali sono stati ...Il trentunenne esterno offensivo in forze alla società russa dello Spartaksi trova nel ... In passato, l'atleta aveva già affrontato un altro processo in Olanda in seguito all'di aver ...La RussiaWashington di incoraggiare l'Ucraina a condurre attacchi coni droni Per la Russia ...pubblicamente l'attacco di droni che martedì (30 maggio) ha colpito diversi quartieri di, in ...

Sul Kosovo Mosca accusa la Nato: «I serbi difendono i loro diritti» Avvenire

Droni contro gli edifici civili di Mosca. Il fatto più rilevante delle ultime 24 ore del conflitto tra Russia e Ucraina può diventare uno spartiacque decisivo per le sorti stesse ..."Le dichiarazioni di Washington sull'attacco terroristico con droni a Mosca incoraggiano i terroristi ucraini". Lo ha affermato l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov.