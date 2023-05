Morto Emilio Rigamonti | era il ' re della bresaola' | malore fatale dopo l' aperitivo in piazza | aveva 92 anni

(Di mercoledì 31 maggio 2023) E'oggi a Sondrio stroncato da un, 92, alla guida per decenni dello storico salumificio che porta ancora oggi il nome di famiglia anche se alcunifa è passato ...

E'oggi a Sondrio stroncato da un maloreRigamonti, 92 anni, alla guida per decenni dello storico salumificio che porta ancora oggi il nome di famiglia anche se alcuni anni fa è passato ...

È morto il re della bresaola Emilio Rigamonti SondrioToday

E' morto oggi a Sondrio stroncato da un malore Emilio Rigamonti, 92 anni, alla guida per decenni dello storico salumificio che porta ancora oggi il nome di famiglia anche se alcuni anni ...Classe 1931, è stato per tantissimi anni alla guida del più importante salumificio produttore del salume tipico valtellinese ...