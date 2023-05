Morti sul lavoro | Inail | ” 264 nei primi 4 mesi 2023 | +3 in un anno”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 31 maggio 2023) (Adnkronos) – Le denunce di infortunio sulcon esito mortale presentate all’nel primo quadrimestresono state 264, tre in più rispetto alle 261 registrate nel primo quadrimestre 2022, 42 in meno rispetto al 2021, 16 in meno rispetto al 2020 e 39 in meno rispetto al 2019. A livello nazionale i dati rilevati al 30 aprile di ciascunevidenziano per il primo quadrimestrerispetto al pari periodo 2022, pur nella provvisorietà dei numeri, un decremento solo dei casi mortali in itinere, scesi da 70 a 57, mentre quelli avvenuti in occasione dipassano da 191 a 207. L’aumento ha riguardato solo l’industria e servizi (da 219 a 227 denunce), a differenza dell’agricoltura (che scende da 31 a 28) e del Conto Stato (da 11 a 9). Dall’analisi territoriale emerge ...