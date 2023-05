Morta per un calcolo nel Salernitano | Iannone FdI | “Presenterò un’interrogazione”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Di male in peggio. La situazione sta evidentemente degenerando. L’ennesimo caso di morte da presunta malasanità nella provincia di Salerno. Questa volta all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, dove una 68enne ha perso la vita in seguito a una operazione per liberare le vie biliari da unparlamentare al ministro della Salute, Orazio Schillaci, affinché venga fatta piena luce sulla vicenda”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Antonio, parlamentare del collegio di Salerno. “È giunto il momento che il governatore De Luca si faccia un esame di coscienza rispetto ai propri disattesi doveri e alle immense responsabilità, sue e dei suoi fidi scudieri del Pd, in materia di Sanità in Campania. Il fallimento, su tutti i fronti, ...

... come ha raccontato Paul Burrell nel libro A Royal Duty , "calmare l'evidente angoscia" della ... L'anno dopo Diana sarebbea soli 36 anni. E oggi sul trono d'Inghilterra siede la donna che la ..."A me i lirici piacciono tutti ma sono legato particolarmente a Saffo e a Erinna, giovane di cui sono rimaste due liriche strepitose in forma di dialogo con un'amica". Lo spettacoloMussapi ...... intitolato alla giovane psicologa sangiovanneseprematuramente. Le varie fasi dell'... condivisa con gli studenti, in un periodo drammatico, durante la chiusura delle scuolel'emergenza ...

Treviso, 24enne morta per un malore improvviso a Cordignano Tag24

PASIANO - Strage di gatti in via Pradolino a Pasiano. Una micia "tricolore", che aveva partorito da poco, è stata trovata morta insieme a due piccoli, probabilmente per ...Alcuni siti senza freni: speculazioni sulla malattia o presunta morte di Marcella Bella. Per fortuna la cantante sta bene ...