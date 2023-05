Morì in officina a Boltiere | chiesti due anni per l’amministratore delegato della Volvo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 31 maggio 2023). Il pubblico ministero Raffella Latorraca ha chiesto una condanna a 2di reclusione per Giovani Lo Bianco, amministratoreGroup Italia, a processo per la morte di Leonardo Scarpellini, meccanico 24enne delTruck center di. Il 19 gennaio 2017 il giovanementre stava sostituendo la molla idraulica di un camion in manutenzione. Per facilitarne il posizionamento Leonardo utilizzò dell’aria compressa che fece esplodere il componente e lo scaraventò contro il suo torace ad una velocità di 200 chilometri all’ora. Due i punti fondamentali sulle quali l’accusa ha basato la sua richiesta di condanna. La prima è la condotta del lavoratore che “giuridicamente può avere una rilevanza tale da escludere e ...