Monza | aggredisce 19enne su bus | 36enne arrestato per violenza sessuale

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Milano, 31 mag. (Adnkronos) - Gli agenti della squadra volanti della questura die della Brianza hanno soccorso una ragazza di 19 anni che si è rivolta a loro in lacrime ed in preda ad un forte stato di agitazione. E' accaduto verso le ore 13.50 di ieri a, in via Cavallotti. Ai poliziotti la giovane ha raccontato che poco prima, tornando dall'università su un autobus di linea dalla stazione di Sesto San Giovanni, un uomo è salito e le si è avvicinato, iniziando a rivolgerle degli apprezzamenti, per poi passare alle vie di fatto aggredendola sessualmente e palpeggiandola nelle parti intime. La ragazza era riuscita a divincolarsi e a scendere alla fermata di via Cavallotti, seguita dal suo aggressore che poco dopo ha fatto perdere le sue tracce. Notata la pattuglia della volante ha chiesto aiuto, fornendo la descrizione dell'uomo. Gli agenti ...

... il Lecce va ae chiuderà in casa contro il Bologna. La partita non ha offerto nessuno spunto ... in Liguria prenotazioni quasi sold out Genova,con un coltello 4 ragazzi: giovane di 20 ...La vicenda La donna, che è rimasta vedova, a quanto emerso da tempo abusa di alcol ei suoceri che vivono in una porzione della stessa villetta sfogando la rabbia su arredi e suppellettili.Un ragazzo di 19 anni, cittadino di origine sudamericana con qualche precedente alle spalle, residente a Milano, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia dicon l'accusa di resistenza ...

Ultimo'ora: Monza: aggredisce 19enne su bus, 36enne arrestato per ... La Svolta

La ragazza, di 19 ani, sotto shock, ha incrociato una pattuglia in via Cavallotti e ha chiesto aiuto descrivendo l'aggressore, prontamente individuato ...La 19enne è scesa dal bus per sfuggire ai palpeggiamenti violenti, l'uomo l'ha seguita. Ma una pattuglia della polizia ha incrociato la ragazza ...