Monza a San Siro? Sala | 'Con Galliani non si sa mai'

Il racconto è del sindaco di Milano, Giuseppe Sala , che a margine di un evento ha svelato la chiacchierata con l'amministratore delegato delin merito al possibile affitto dello stadio di...Il politico avrebbe parlato, in modo informale e senza nessuna pretesa, della possibilità di concedere aldi usareSiro per le gare casalinghe. Sala ha dichiarato che: "La telefonata che ho ..."Il tono della telefonata era scherzoso però..." "Poi ho incontrato qualche giocatore dele ho chiesto se sarebbero felici di giocare aSiro e la risposta è stata `evidentemente sì´", ha ...

Il Monza a San Siro La mossa di Galliani, clamorosa rivelazione di Sala Tuttosport

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Nella telefonata in cui Adriano Galliani ha chiesto al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, di far giocare il Monza a San Siro, se Inter e Milan non lo ...Scherzi, battute, risate. Eppure qualcosa di vero sotto sembra esserci. Complice il possibile arrivo all'8° posto in Serie A che, nel caso in cui la UEFA decida di estromettere la Juventus dalle pross ...