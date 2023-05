Monza | 19enne ubriaco finisce con l’auto contro garage | denunciato

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 maggio 2023) (Adnkronos) – Poco prima della mezzanotte di ieri, i carabinieri della stazione di Meda sono intervenuti a Seregno dove poco prima unneopatentato del posto, aveva perso illlo delandando a sbattererimessa di un’abitazione privata. A bordo delc’erano anche il cugino coetaneo del ragazzo e lo zio; quando i militari sono intervenuti per i rilievi, non appena hanno avviato le procedure per il test etilometrico si sono visti scatenarel’ira dei parenti del giovane che hanno tentato in tutti i modi di opporsi cercando di portarlo via e di dissuadere i carabinieri dall’effettuare il test, affermando di essere stati loro a guidare.Il parapiglia è durato circa mezz’ora, poi con l’arrivo di altre due pattuglie giunte in supporto, ...