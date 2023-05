Mondiali Under 20 2023 | tabellone e accoppiamenti

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ile glidei20, torneo U20 della Fifa che si disputa in Argentina. L’Italia è presente e va a caccia del grande sogno di arrivare fino in fondo, ma ci sono selezioni di certo più attrezzate per vincere. Azzurrini di Nunziata che sono inseriti nel girone D con Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana, e che ora vogliono puntare alle fasi ad eliminazione diretta. OTTAVI USA vs NUOVA ZELANDA UZBEKISTAN vs ISRAELE COLOMBIA- vs SLOVACCHIA BRASILE vs TUNISIA ARGENTINA vs NIGERIA INGHILTERRA vs ITALIA GAMBIA vs URUGUAY ECUADOR vs COREA DEL SUD QUARTI Sabato 3 giugnoore 19.30 Israele-da definire ore 23.00 Quarti di finale Domenica 4 giugnoore 19.30 Quarti di finale ore 23.00 Stati Uniti-da definire SEMIFINALI Giovedì 8 ...

Conclusa la fase a gironi, il Mondiale20 sta entrando nel vivo in terra argentina. USA e Israele hanno già conquistato il pass per i quarti di finale, e stasera toccherà all'Italia di Nunziata. Stati Uniti e Israele proseguono la loro corsa ai20 ospitati dall'Argentina. Gli americani hanno vinto facilmente la loro partita degli ottavi di finale contro la Nuova Zelanda, con il punteggio di 4 - 0. Match in discesa già al 14'. Israele batte 1 - 0 l'Uzbekistan e si qualifica per i quarti di finale dei20, in corso di svolgimento in Argentina. All'Estadio Malvinas Argentinas di Mendoza è un gol di Khalaili al 97' a regalare il passaggio del turno ad Israele in un match equilibrato.

