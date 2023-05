Modello 730 | come gestire le detrazioni dei familiari a carico

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Attraverso il730 il contribuente ha la possibilità dianche lericonosciute agli altri, oltre a quelle previste per i figli e per il coniuge. Per poterquesta parte della dichiarazione dei redditi, i diretti interessati devono rispettare alcuni requisiti di reddito ed alcune condizioni ben precise. È bene ricordare, infatti, che il contribuente può accedere allefiscali previste dalla legge, anche per gli altri: per poter accedere allo sconto dell’Irpef, però, è necessario rispettare, prima di tutto, un requisito legato al reddito, che non deve essere superiore a 2.840,51 euro. Nella maggior parte dei casi, oltre a questo aspetto più strettamente ...