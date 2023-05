Moda e acconciature | la minigonna dal taglio obliquo di Paola Di Benedetto e la ponytail bassa

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 31 maggio 2023)Diin ogni sua uscita sfoggia degli outfit davvero irresistibili. Nell'ultimo periodo periodo ha indossato unadalmolto originale. Si può prendere ispirazione anche dalla sua, per avere uno stile sbarazzino. Adesso è arrivato il momento di scoprire attentamente le novità della frizzante estate 2023. Novitàestate 2023 Ultimamenteha indossato una canotta di colore nero. Si tratta di un capo in pizzo, molto scollato e aderente. La presentatrice ha abbinato unadi tonalità cipria davvero particolare. La lunghezza di questo capo è obliqua e risulta essere morbida, per avvolgere la silhouette. Lain questione è la vera ...