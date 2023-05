Mkhitaryan può rientrare per la Champions League? Le novità ? SM

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Una dellein vista della finale ditra Inter e Manchester City riguarderebbe il centrocampo di Simone Inzaghi. Le ultimesu Henrikhda SportMediaset. INSIDIA ? Simone Inzaghi sta preparando l’ultima di Serie A contro il Torino, ma con la mente già proiettata alla finale dicontro il Manchester City. Da SportMediaset, a questo proposito, sono arrivateche riguardano la possibile insidia di Henrikhsu Marcelo Brozovic per il centrocampo. Questo non è l’unico ballottaggio (vedi articolo), ma è di particolare importanza. L’armeno è ancora fermo ai box per un problema muscolare, ma sta provando a recuperare in tempo per l’importante appuntamento. Se riesce ...

Negli ultimi due anni sono arrivati a Milano con questa formula prima Calhanoglu, poi Onana e. Il prossimo nuovo acquisto a titolo gratuitoessere Nacho Fernandez. Il difensore ...Dopo aver preso, a parametro zero, grandi giocatori come Hakan Calhanoglu, Henrikhe ... Nacho è un difensore centrale magiocare anche a sinistra e destra. La sua duttilità, unita alla ...Alla Juventus erano la sua specialità ed anche ora che è all'Inter Beppe Marotta si è dimostrato un mago negli affari a parametro zero. Dicono niente i nomi di Calhanoglu, Onana e, giusto per citarne tre Ecco dunque che anche per l'eredità di Skriniar , che da giugno sarà del Psg (ma che da mesi già non è più protagonista nell'Inter dopo l'infortunio) il CEO ...